زيارة علمية لطلاب ترميم آثار الفيوم للمتحف المصري الكبير

نظم قسم الترميم بكلية الآثار في جامعة الفيوم، زيارة علمية لطلاب القسم إلى المتحف المصري الكبير، بإشراف وحضور الدكتور محمد كمال خلاف عميد الكلية، والدكتور عبد الرحمن السروجي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد رفعت العمري الأستاذ بالكلية والذي قام بترتيب وتنسيق جميع الإجراءات، مما ساهم في إنجاحها وخروجها بصورة متميزة.

المتحف المصري الكبير



عاش الطلاب يوم علمي وخطوا أولى خطواتهم داخل المتحف المصري الكبير أكبر صرح أثرى في العالم، واستمعوا الى شرح من الأساتذة عن محتويات المتحف الكبير بداية من تمثال رمسيس الثاني الضخم فى البهو الكبير، لتماثيل الدرج العظيم وصولًا إلى بانوراما الأهرامات الثلاثة، وقاعات العرض الرئيسية بما تحويه من كنوز.



وشارك فى الزيارة من أساتذة الكلية الدكتور شحاتة أحمد عبد الرحيم والدكتورة أماني محمد كامل أبو كرورة والدكتورة نجوى سيد عبد الرحيم والدكتورة نيفين كمال فهيم والدكتورة سحر محمد إسماعيل والدكتورة سوتى عادل بسخيرون والدكتور شنودة يوسف والدكتورة نهى حسنى والدكتورة سماح محمود والدكتورة آلاء محمد حامد والدكتورة ندى أحمد على والدكتورة رحمة أحمد أبو بكر.

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