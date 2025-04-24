محافظ المنوفية يتفقد أعمال رفع كفاءة كوبري الباجور العلوي

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولاته الميدانية بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة الباجور ، وذلك في إطار متابعته الدورية للوقوف حجم الأعمال ونسب التنفيذ لضمان دخولها الخدمة وفق التوقيتات الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة، رافقه خلالها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري فرع المنوفية.

محافظ المنوفية يوجه بتطوير وتشجير مدخل الباجور البحري

حيث تفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاءات ورفع كفاءة ميدان مدخل الباجور البحري، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لإعادة الرونق الحضاري والجمالي وتحسين الرؤية البصرية بالشوارع والميادين العامة ، ووجه المحافظ بسرعة استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة المنطقة وتكثيف زراعة النباتات وأشجار البونسيانا، مؤكدا ضرورة العناية بالمساحات الخضراء للمساهمة في تحسين الصورة البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي الباجور.

كما تابع محافظ المنوفية الموقف الحالي ونسب إنجاز أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري الباجور العلوي، موجها بضرورة تضافر الجهود واستمرارية العمل علي مدار الساعة لسرعة الانتهاء منه وفق التوقيتات الزمنية المقررة، ومشددا بضرورة تشوين جميع مواد الخام والمهمات المستخدمة في أعمال رصف وتطوير المرحلة الأخيرة قبل الغلق التام للكوبري.

محافظ المنوفية يوجه برفع كفاءة وتحسين مستوي النظافة والإنارة بكورنيش الباجور

وخلال تفقده لكورنيش الباجور، أبدى محافظ المنوفية استياءه من تدني مستوي النظافة والإنارة والتشجير، وعلى الفور كلف رئيس المدينة بسرعة تلافي كافة الملاحظات والإهتمام بالنظافة العامة للكورنيش ورفع كفاءة إنارته وتشجيره للإرتقاء بالمظهر الحضاري، فضلا عن تعيين مشرف أمن لضمان استدامة أعمال التطوير، موجها الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالنزول الميداني والتأكد من تنفيذ التعليمات وإعداد تقرير والعرض عليه.

أبوليمون يوزع بونات مواد غذائية بالمجان علي عمال النظافة دعما لهم

وفي لفتة إنسانية طيبة قام محافظ المنوفية بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية على عدد من عمال النظافة تقديرا لجهودهم ودعما لهم، واختتم المحافظ جولته، بتفقد قطعة أرض مقترح لإقامة وحدة مرور جديدة، ووجه المحافظ بتشكيل لجنة بالتنسيق مع إدارة المرور للوقوف على مدى صلاحية الموقع وفقا للاشتراطات وفي حالة المطابقة يتم إعداد مقترح لرصف ورفع كفاءة مداخل الموقع، ويأتي هذا في إطار جهود وسعي محافظ المنوفية لتقديم خدمات مرورية متميزة للمواطنين.

وأشار أبو ليمون إلى أننا مستمرون في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة القطاعات المختلفة، وأن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة في شتى القطاعات الخدمية حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وفقا لرؤية مصر 2030.

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