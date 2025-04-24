بالصور.. العمل جارٍ في مشروع أبيدوس2 وفقًا للجداول الزمنية المحددة

اكد وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الكهربائية، حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها كأولوية في أجندة العمل، خاصة مع ما يتوافر في مصر من إمكانات واعدة وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأوضح وزير الكهرباء أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتوفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

استمرار العمل في مشروع "أبيدوس2"

علمت “البوابه نيوز” أن شركة "إيميا باور" الإماراتية التابعة لـ"النويس للاستثمار"، استمرار العمل في مشروع "أبيدوس ٢ " للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، ونظام بطاريات التخزين بقدرة ٦٠٠ ميجاوات / ساعة باستثمارات تبلغ نحو مليار دولار وفقا للجداول الزمنية المحددة و أن المشروع يقام على مساحة 20 كم في بنبان الجديدة بأسوان على أن يتم تسليمه خلال شهر أبريل عام 2026

مشروع بطاريات التخزين بقدرة ٣٠٠ ميجاوات/ ساعة

وفي السياق ذاته، أكدت شركة "أيميا باور" أنه يجرى حاليا العمل على قدم وساق في مشروع بطاريات التخزين بقدرة ٣٠٠ ميجاوات / ساعة في محطة "أبيدوس ١" بقدرة ٥٠٠ ميجاوات والتي تم افتتاحها بنهاية العام الماضي بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء ومسئولي البنك الدولي.

جدير بالذكر أن شركة "إيميا باور" تتجاوز استثماراتها في مصر 2 مليار دولار تضم مشروعات محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بأسوان (قدرة 500 ميجاوات و300 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين الطاقة)، ومشروع أبيدوس 2 (قدرة 1 جيجاوات و600 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين)، ومشروع أمونت لطاقة الرياح (قدرة 500 ميجاوات)، ومشروع محطة رياح رأس شقير (500 ميجاوات).

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