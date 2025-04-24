الأحد.. خطة النواب تبدأ مناقشة موازنة 26/25 من خلال عدة اجتماعات مكثفة

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعات بدءا من الأحد المقبل.

الاجتماع الأول

وحدد سالم في تصريحاته، الاجتماعات المزمع عقدها الأسبوع القادم، إذ إنه من المقرر عقد الاجتماع الاول يوم الأحد المقبل لمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والاداء للجهات الايرادية مصلحة الجمارك للسنة المالية 2025/ 2026.

الاجتماع الثاني

وتناقش في الاجتماع الثاني في نفس اليوم مشروع موازنات وموازنة البرامج والاداء للجهات الايرادية مصلحة الضرائب العقارية للسنة المالية 2025/ 2026.

الاجتماع الثالث

وتناقش في الاجتماع الثالث، وموعده عصر يوم الاثنين مشروع موازنات وموازنة البرامج والاداء للجهات الايرادية مصلحة الضرائب المصرية للسنة المالية 2025/ 2026.

الاجتماع الرابع

يأتي الاجتماع الرابع لنظر ومناقشة المخصصات الموجهة لاجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/ 2026.

الاجتماع الخامس

فيما يختص الاجتماع الخامس والمقرر عقده عصر يوم الثلاثاء المقبل لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والاداء لهينة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2025/ 2026.

الاجتماع السادس

وفي الاجتماع السادس تنظر اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والاداء لجهاز حماية المستهلك للسنة المالية 2025/ 2026.

الاجتماع السابع والأخير

وأشار سالم إلى أن اللجنة تختتم اجتماعاتها صباح يوم الاربعاء الموافق بمناقشة عدد 4 طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب من عدة محافظات.