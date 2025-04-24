تمهيدًا لافتتاحهما.. محافظ الأقصر يتفقد محطتي صرف توماس والنمسا بإسنا| صور

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، عددا من محطات الصرف الصحي بقرى مركز إسنا، وذلك في إطار متابعة أعمال مشروعات الصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة "المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري" بمركز إسنا، والمتابعة الميدانية لمشروعات القرى المخطط الانتهاء منها قبل 30 يونيه المقبل.

الجولة

محافظ الأقصر يتفقد مشروع صرف صحي قرية توماس ١

واستهل عماره، جولته بمشروع صرف صحي قرية توماس ١، والذي بلغت تكلفتة التقديرية نحو ٥٨ مليون جنية، وتخدم نحو ١٥٠٠ نسمة تقريباً هم سكان قرية توماس ١، كما استعرضت المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر موقف مشروع صرف صحي قرية توماس ٢، والذى بلغت تكلفته ٣٠ مليون جنية ويخدم نحو ١١٠٠ نسمة تقريبا فى قرية توماس ٢.

محافظ الأقصر يوجه بإنهاء محطات الصرف الصحي لدخولها الخدمة قبل 30 يونيه المقبل

كما تفقد محافظ الأقصر، مشروع صرف صحي قرية النمسا محطة النمسا الفرعية، والذي يأتي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الأولى، وخلال الجولة، وجه محافظ الأقصر بالتأكيد علي مواعيد إنهاء محطات توماس ١ وتوماس ٢ وتوماس الوسطى، وذلك لدخول الخدمة قبل ٣٠ يونيه المقبل، كما وجه بتكثيف الأعمال في جميع القطاعات بخط طرد توماس الوسطى، واستكمال الأعمال الكهروميكانيكية للنمسا الفرعية وجاهزيتها لدخول الخدمة، واستئناف الأعمال بمحطة النمسا الفرعية، كما أصدر توجيهاته لشركة مياه الشرب والصرف الصحى نحو تكثيف أعمال الوصلات المنزلية بقرية النمسا.

كما أكد محافظ الأقصر، على ضرورة تنفيذ كافة أعمال مشروع الصرف الصحي بالنمسا بالتوازى لعدم تعطل الأعمال وسرعة التشغيل الفعلي، مطمئنا المواطنين أنه سيتم الإعلان قريبا عن موعد التشغيل الفعلى لكافة مشروعات الصرف الصحي على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأوضحت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مشروع الصرف الصحي لقرية النمسا يتضمن ٣ محطات رفع وهى ( النمسا الوسطى - النمسا الرئيسية - النمسا الفرعية)، بتكلفة تقديرية ٣٠٠ مليون جنيهاً، وتشمل الأعمال تنفيذ شبكات الانحدار بطول ٨.٦٦ كم النمسا الرئيسية، وبطول١٢.٥ كم للنمسا الفرعية، وخط الطرد بطول٤.٥ كم للنمسا الرئيسية، و٨٠٠ م للنمسا الفرعية، و٧.٢ كم للمحطة الوسيطة، ويخدم المشروع ٥٠ ألف نسمه سكان النمسا وتوابعها.

وأضافت حماد، أن طاقة المحطة الوسيطة ٣٠٠ل/ث قدره الطلمبة الواحده ١٥٠ل/ث، وبلغت نسبة التنفيذ لشبكات الانحدار ٩٦%، وخطوط الطرد ٩٠%، ومحطات الرفع ٩٥% للأعمال المدنية وجاري استكمال توريد وتركيب المهمات الكهروميكانيكية.

رافق محافظ الأقصر، فى جولته كلًا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مدينة أسنا، وياسر جاد مدير التخطيط والمتابعة ومنسق حياة كريمة بديوان محافظة الأقصر، والمهندس عبد الله بكري المدير التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

محطة صرف صحي توماس والنمسا (1)

محطة صرف صحي توماس والنمسا (2)

محطة صرف صحي توماس والنمسا (3)

محطة صرف صحي توماس والنمسا (4)

محطة صرف صحي توماس والنمسا (5)

محطة صرف صحي توماس والنمسا (6)

محطة صرف صحي توماس والنمسا (7)

محطة صرف صحي توماس والنمسا (8)

محطة صرف صحي توماس والنمسا (9)

محطة صرف صحي توماس والنمسا (10)

محطة صرف صحي توماس والنمسا (11)

محطة صرف صحي توماس والنمسا (12)

محطة صرف صحي توماس والنمسا (13)