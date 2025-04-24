وفد من ديوان أوقاف الديانات يقدم التعازي بوفاة البابا فرانسيس

شارك داسن قوال سليمان، وكيل رئيس ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية، اليوم الخميس الموافق 24 ابريل 2025، في مجلس العزاء المقام في سفارة الفاتيكان ببغداد.

نيابة عن أمير الإيزيديين

وجاءت المشاركة الرسمية برفقة رئيس الديوان، وذلك لتقديم واجب العزاء بوفاة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، نيابة عن الأمير حازم تحسين سعيد بك، أمير الإيزيديين في العراق والعالم.

قيم التعايش والتضامن

وأكد الوفد خلال الزيارة عمق العلاقات الروحية والإنسانية التي تجمع بين مختلف الأديان، مشيرين إلى الدور البارز الذي لعبه البابا فرانسيس في دعم قيم السلام والتسامح والتعايش بين الشعوب.