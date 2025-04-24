رئيس جامعة القاهرة يوجه الطلاب بالاهتمام بممارسة الأنشطة الرياضية لتصبح جزءًا أساسيًا في حياتهم اليومية

شارك الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أسرة طلاب من أجل مصر، واتحاد طلاب جامعة القاهرة، ماراثون دراجات بالحرم الجامعي وصولًا للمدينة الرياضية، ثم شاركهم مباراة كرة قدم خماسية.

بحضور النواب والعمداء و500 طالب من كليات الجامعة

ذلك بمشاركة الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات، و500 طالب وطالبة، وذلك فى إطار برنامج الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية باعتبارها جزءًا أصيلًا من تكوين الشخصية، وأداة فاعلة للعمل بروح الفريق وتعزيز الانتماء وبناء جيل قوي بدنيًا وذهنيًا، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة الطلابية ركيزة أساسية في توطيد الروابط الإنسانية، وتُعد من أهم السبل لاندماج الطلاب مع المجتمع داخل أو خارح الجامعة.

رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب ماراثون الدراجات ومباراة كرة قدم خماسية

كما أسدى رئيس جامعة القاهرة النصح للطلاب بضرورة الاهتمام بممارسة الأنشطة الرياضية وجعلها جزءًا أساسيًا في حياتهم اليومية للحفاظ علي صحتهم البدنية والنفسية، لافتًا إلى أن الرياضة تُعد أحد العناصر التمكينية الهامة للتنمية المستدامة، كما تشجع على غرس قيم التسامح والإحترام بين الشعوب والأفراد.

وجدير بالذكر، أن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، كان قد اعتمد برنامج الفعاليات والأنشطة الطلابية الصادر عن الإدارة العامة لرعاية الشباب والذي اشتمل على تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الطلابية في مختلف المجالات الثقافية، والعلمية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية، خلال شهر أبريل الجاري، وذلك في إطار حرص الجامعة على اكتشاف المواهب الإبداعية لدى الطلاب ودعمها، والمساهمة في تكوين شخصياتهم، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة والمسابقات المختلفة.

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