بنها تحصد كأس بطولة الدورة العربية لخماسيات كرة القدم للجامعات

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، حصول منتخب الجامعة لخماسي كرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى فعاليات الدورة العربية الـ 19 لخماسيات كرة القدم و التي نظمتها جامعة جنوب الوادى خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل الجاري.

الجيزاوي يقدم التهنئة لمنتخب جامعة بنها

وقدم رئيس جامعة بنها، التهنئة لمنتخب الجامعة على تميزه الرياضي وأدائه المشرف خلال مباريات البطولة، والذي أهله للحصول على الميدالية الذهبية والمركز الأول.

تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن الجامعة حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال مع طلاب الجامعات المصرية.

يذكر أن البطولة قد شارك فيها سبعة عشر جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة هى جامعات بنها، المنيا، الإسكندرية، المنيا الأهلية، سوهاج، المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية، هليوبوليس، المستقبل، حلوان، الجلالة، الاقصر، اسوان، الفيوم، الأهرام الكندية، وزارة التعليم العالي، جنوب الوادي الأهلية، بالإضافة إلى جامعة جنوب الوادي.