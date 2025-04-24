لجنة قطاع العلوم الأساسية تشيد بجامعة الجلالة كنموذج للجامعات الذكية في مصر

استضافت كلية العلوم الأساسية بجامعة الجلالة الاهلية، اجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بدعوة كريمة من الأستاذ الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص اللجنة على تعزيز التواصل المباشر مع المؤسسات الأكاديمية، والاطلاع على النماذج الرائدة في تطوير منظومتي التعليم والبحث العلمي.

دور العلوم الأساسية في خدمة أهداف التنمية المستدامة

شهد اللقاء مناقشات بنّاءة حول عدد من المحاور المهمة، من بينها تحديث اللوائح الدراسية، ودعم البرامج البينية، وتعزيز دور العلوم الأساسية في خدمة أهداف التنمية المستدامة، بما يواكب المتغيرات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.

كما قام أعضاء اللجنة برئاسة أ.د السيد عبد العظيم الشرقاوى، رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة والسادة عمداء كليات العلوم بالجامعات الحكومية وعمداء كليات ومعاهد الدراسات العليا والبحوث البيئية، بجولة تفقدية داخل الحرم الجامعي، وأعربوا عن إعجابهم بالبنية التحتية الحديثة والإمكانات البحثية والتعليمية التي تمتلكها الجامعة، مؤكدين أنها تمثل نموذجاً متميزاً للجامعات الذكية في مصر والمنطقة.

وفي ختام الاجتماع، تقدم رئيس اللجنة والسادة الأعضاء بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد عبد المنتصر أبوزيد عميد كلية العلوم، والسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، معربين عن تطلعهم إلى مزيد من التعاون المثمر خلال المرحلة المقبلة.

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