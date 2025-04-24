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الخميس 24 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر أسماء باقي المتوفين من الفيوم في حادث ليبيا

احد الضحايا
احد الضحايا
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حصلت “البوابة نيوز” على أسماء الضحيا من أبناء محافظة الفيوم الذين لقوا مصرعهم فى حادث تصادم وانقلاب السيارة التى كانوا يستقلونها بطريق اجدابيا - طبرق الصحراوي بدولة ليبيا .

مصرع 7 في حادث تصادم وانقلاب سيارة

حيث خيم الحزن على عدد من قري مركز اطسا، بمحافظة الفيوم، بعد مصرع 7 من ابناء  المركز، في حادث تصادم وانقلاب السيارة التى كانوا يستقلونها بطريق اجدابيا - طبرق الصحراوي بدولة ليبيا.

أسماء المتوفين 

والمتوفون فى الحادث الذى وقع صباح أمس الاربعاء، هم: احمد ابراهيم خليل احمد من قرية منية الحيط، وزوج شقيقته ناجى محمد سليمان وعبدالله رجب متولي جمعه من عزبة التطونى التابعة للغرق وعبد الناصر سليم سليمان علي، من عزبة الحواوى التابعة لابو جندير ورمضان عبد النبي محمد عبدالله من منشاة فيصل التابعة للوحدة المحلية بابو جندير، ورمضان السيد صالح عبد الغني من ابو جندير، وعبد الكريم مختار عبد الكريم من عزبة الحلفاية تبع قرية قلمشاه.

وتبين أن الضحايا غادروا مصر منذ اسبوعين، من أجل العمل في ليبيا، وأثناء ذهابهم لدولة ليبيا، وقع حادث تصادم بين سيارة ركاب ليبية "فيتو" يقودها سائق يدعى ابوبكر القدافى "ليبيى" الجنسية كانوا يستقلونها باخري نقل ثقيل. وتوفي فى الحادث 12 من بينهم 3 من ليبيا و9 مصريين بينهم 7 من قرى مركز اطسا.

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