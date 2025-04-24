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الخميس 24 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

جنات تطمئن جمهورها عليها بعد زلزال تركيا

جنات
جنات
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شاركت الفنانة جنات جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد لها من مدينة اسطنبول التركية بعد ساعات من وقوع الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا خلال الساعات الماضية.

وشاركت جنات فيديو لها عبر منصة "تيك توك" بمدينة اسطنبول بعد الزلزال بساعات وهي تغني أغنية "ضعت منك" في الهواء الطلق مطمئنة جمهورها عليها خاصة أنها كانت تتواجد بالقرب من مركز وقوع الزلزال.

وتستعد جنات خلال الفترة القادمة للتواجد بين جمهورها بقوة من خلال عدد من الأغاني الجديدة التي تطلقها لجمهورها بالإضافة إلى إحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال موسم الصيف بعد النجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية.

آخر أعمال جنات

طرحت المطربة جنات أغنية بعنوان "ضعت منك"، عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية الرقمية، والأغنية تنتمي للطابع الرومانسي، وهي من كلمات أحمد العزب، ألحان غريب، وتوزيع موسيقي دافيد أمين.

وأطلقت جنات مؤخرا أيضا أغنية "أمي" بالتعاون مع الفنان كاظم الساهر؛ احتفالا بعيد الأم، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع ومكس وماستر هشام نياز.

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