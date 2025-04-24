وتريات الإسكندرية تعزف أعمال عالمية على مسرح سيد درويش

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محيى الدين و مشاركة سوليفان الفيولا الفنانة رشا يحيى وسوليست التشيللو الفنان شادى حنا وذلك فى التاسعة مساء الجمعة ٢٥ أبريل على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية " .

مختارات من الأعمال الكلاسيكية العالمية

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى كتبها كبار المؤلفين للآلات الوترية منها ديفرتمنتو لـ موتسارت ، كونشيرتو للتشيللو والوتريات لـ الويجي بوكيريني ، ست رقصات لـريتشارد رودلف كلاين ، فوكاليز للفيولا والأوركسترا الوترى سيرجي راخمانينوف إعداد عزيز جورج ، متمهل وروندو مجرية للفيولا والأوركسترا الوترى لـكارل ماريا فون فيبر ، ليلية للفيولا والتشيللو والأوركسترا لـ فايا ازاراشفيلي إعداد أمير عوض .

جدير بالذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتور جهاد داوود وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافى بين مصر ومختلف دول العالم .