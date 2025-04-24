بسبب التوقيت الصيفي.. توقف مؤقت لخدمات دفع الفواتير وتحويل الأموال بشركات المحمول

أعلنت شركات المحمول في مصر (فودافون، أورنج، اتصالات، WE)، توقف مؤقت لبعض خدماتها الإلكترونية، وعلى رأسها خدمات دفع الفواتير وتحويل الأموال، وذلك بسبب التحديثات اللازمة لتطبيق التوقيت الصيفي.

مدة التوقف و الخدمات المتأثرة

من المقرر أن يبدأ التوقف من الساعة 11:55 مساء يوم الخميس 25 أبريل 2025 وحتى الساعة 5:00 صباحًا يوم الجمعة 26 أبريل، حيث ستتوقف خلال تلك الفترة خدمات شحن الرصيد، دفع الفواتير، وخدمات المحافظ الإلكترونية مثل "فودافون كاش" و"أورنج كاش" وغيرها.

دعوة للعملاء لإنهاء المعاملات المالية مبكرًا

وحثّت شركات المحمول مستخدميها على إنهاء أي معاملات مالية أو تحويلات قبل موعد التحديث لتجنب أي تأخير أو انقطاع في الخدمات، مؤكدة أن خدمات الاتصال والإنترنت ستعمل بشكل طبيعي.

التوقيت الصيفي يعود إلى مصر

يُذكر أن الحكومة المصرية أعادت العمل بالتوقيت الصيفي بدءًا من عام 2023، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة في نهاية شهر أبريل وحتى نهاية أكتوبر سنويًا، في خطوة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل في العديد من القطاعات.