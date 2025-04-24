لجنة الصحة والسكان بالقومي للمرأة تعقد اجتماعها الدوري

عقدت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة سلمى دوارة، عضو المجلس ومقررة اللجنة، وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة.

وأكدت الدكتورة سلمى دوارة على أن الاجتماع ناقش أنشطة اللجنة خلال الفترة القادمة، ومن بينها أنشطة مبادرة "احمي قلبك" بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم و الشباب والرياضة وجمعية حماية القلب، فضلا عن مناقشة تنفيذ ندوة عن أهمية الاقلاع عن التدخين والتركيز على تأثيره على المرأة والطفل.

تدريب الكوادر في النوادي على التدخل السريع

كما ناقشت اللجنة سبل التوعية بأهمية الكشف الدوري علي المنضمين للفرق الرياضية بالنوادي وإعداد دليل استرشادي لهم، و التشريعات والإجراءات الخاصة بسلامة اللاعبين، إلى جانب التأكيد على أهمية تدريب الكوادر في النوادي على التدخل السريع ومراعاة الموافقات القياسية لتراخيص المراكز الصحية، كما تم التأكيد على ضرورة تدريب كل مقدمي الخدمة الصحية والمدربين على الإسعافات الأولية.



خطورة المخلفات الإلكترونية

وناقشت اللجنة أيضا أهمية التوعية بمرض التوحد بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الندوات عن خطورة المخلفات الإلكترونية وتأثير التغيرات المناخية على الصحة.