جامعة عين شمس تتألق في بطولة الشهيد الرفاعي

حقّق منتخب جامعة عين شمس إنجازًا رياضيًا مميزًا في منافسات الكونغ فو ضمن فعاليات دورة الجامعات المصرية "الشهيد الرفاعي" في نسختها الـ52، حيث نجح في حصد 10 ميداليات متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضية، و2 برونزية، في إنجاز يعكس تميز الجامعة في المجال الرياضي.

وجاء هذا الإنجاز تحت الإشراف الإداري للأستاذ إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، واللذَين قدّما دعمًا متواصلًا ومساندة دؤوبة لفريق الجامعة طوال فترة البطولة.

10 ميداليات تزين حصاد الكونغ فو لطلاب عين شمس

وقد شهدت المنافسات مستويات قوية بين الفرق المشاركة، وتمكن فريق جامعة عين شمس من تحقيق نتائج مشرفة جاءت كالتالي:



- الميداليات الذهبية من نصيب الطلاب: معاذ محمود، أدهم فوده، والطالبة حلا هاني.

- الميداليات الفضية فاز بها كل من: يمنى خالد، مريم، محمد عصام، ياسين عمرو، نهى علاء، ومحمد علي عيد.

- الميداليات البرونزية فقد حصلت عليها الطالبتان: سارة جمعة وميار أحمد جاد.

