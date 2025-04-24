محافظ الإسكندرية: توفير حزمة من الخدمات للمواطنين لضمان خروج موسم الصيف بالشكل اللائق

عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم الاجتماع التنسيقي الثالث الذي يضم كافة الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة لمتابعة مدى الجاهزية لإستقبال المصطافين وتوفير حزمة من الخدمات الجاذبة لضمان خروج موسم الصيف بالشكل اللائق والأمثل

في بداية الاجتماع؛ أكد محافظ الإسكندرية، أن التعاون والتكامل بين الجهات التنفيذية وتوحيد الجهود من خلال تشكيل فرق عمل ذات أهداف موحدة، من شأنه تعزيز وتقوية الأداء الميداني وتحقيق نتائج فعالة على أرض الواقع مؤكدا على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف القطاعات مثل الأحياء، والمرور، والتموين، والصحة، والمرافق، والطب البيطري، وشركات المياه والكهرباء والصرف الصحي، لضمان التعامل الحاسم مع أي مخالفات

محافظ الإسكندرية يوجه بالاستعداد للموسم الصيفي

وخلال الاجتماع، وجّه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بسرعة الانتهاء من تجهيز الشواطئ، وتوحيد أشكال بواباتها، وتحسين نظافتها، وتجهيز أبراج الإنقاذ، بالإضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لفرق الإنقاذ، مع توحيد اشكال جميع بوابات النوادي الشاطئية.

كما كلف مديرية الشباب والرياضة بتنظيم فعاليات ومسابقات رياضية متنوعة على الشواطئ طوال فترة الصيف.

وفيما يخص الطرق، شدد المحافظ على استمرار أعمال الصيانة ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، وتطوير الأرصفة، لا سيما في المحاور ذات الكثافات المرورية مثل: خالد بن الوليد، جمال عبد الناصر، شارع 45، مصطفى كامل، الجلاء، والملك، مع سرعة الانتهاء من إصلاح الحفر التي تسبب إعاقات مرورية.

الإسكندرية تستعد لاستقبال زورار موسم الصيف

وفي السياق ذاته، وجّه بمنع أي تجاوزات في تغيير النشاط العقاري من سكني إلى تجاري، مع فرض غرامات مضاعفة على سرقات التيار الكهربائي، وقطع المرافق عن المخالفين.

كما كلف شركة مياه الشرب على ضرورة سرعة حل جميع مشكلات انقطاع المياه، خاصة في منطقتي العجمي والعامرية، لضمان استقرار الخدمة خلال الموسم الصيفي.

وفيما يتعلق بالحركة المرورية، كلف المحافظ إدارة المرور بمنع ركن الدراجات البخارية على الكورنيش، مع تكثيف تواجد رجال المرور في أماكن الكثافات المرورية ، واستمرار أعمال تخطيط الشوارع، إلى جانب تكثيف الحملات لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب. كما وجّه هيئة النقل العام بالدفع بأتوبيسات خدمة إضافية في المناطق ذات الكثافة العالية خلال موسم الصيف.

كما كلف غرفة عمليات المحافظة بتخصيص خطوط مباشرة لتلقي شكاوى المواطنين، مقسمة حسب نوع الشكوى (التموين – الأسعار – المرور – المرافق – الشواطئ – الصحة – التعديات)، على مدار الساعة.

واختتم المحافظ الاجتماع بالإعلان عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أحياء المحافظة، وشركات المرافق العامة، لضمان الانتهاء من أعمال الصيانة وتحسين كفاءة منظومات الإنارة، والنظافة، والرصف، بما يليق بمكانة الإسكندرية كعروس البحر المتوسط والمقصد الصيفي الأول للمواطنين.