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الخميس 24 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام عبري: وقوع حدث أمني صعب في قطاع غزة وسماع دوي انفجارات كبيرة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أكدت وسائل إعلام عبرية، وقوع حدث أمني صعب في قطاع غزة، وسماع دوي انفجارات كبيرة ومتتالية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأكدت وسائل الإعلام العبرية، أن الحدث الصعب في قطاع غزة يتعلق بلواء المدفعية والفرقة 36. 

وكشفت وسائل الإعلام العبري، الإثنين الماضي، عن تعرّض عدد من جنود الاحتلال لحدث أمني صعب في معارك قطاع غزة. 

وقال موقع حدشوت للو تسنزورا، إنّ حدثًا أمنيًا صعبًا تعرض له جنود الاحتلال، مشيرًا إلى أنّ مروحيتين عسكريتين تقومان بإجلاء الجنود من غزة. 

وأوضح الموقع العبري، أنّ الحدث الأمني جرى في جنوب قطاع غزة، وتم نقل عدد من المصابين إلى مستشفى شيبا-تل هشومير. 

وفي حدث آخر، قالت مصادر عبرية، إن 3 جنود أُصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة في جنود الاحتلال ببيت حانون شمال غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي حدث أمني صعب قطاع غزة