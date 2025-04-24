انقلاب سيارة واشتعال النيران بها بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

شهد طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي وإشتعال النيران بها، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث إنقلاب سيارة ملاكي

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وإشتعال النيران بها.

وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين أنه وقوع بعد كوبري العياط أسيوط الغربي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران وتبين أن سائق السيارة خرج منها قبل إشتعال النيران بها، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.