حماة الوطن يهنئ المصريين بذكرى تحرير سيناء

توجه حزب حماة الوطن، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة احتفالات مصر بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء.

وأكد الحزب، أن تحرير سيناء ذكرى خالدة في وجدان كل مصري، لتعيد إلى الأذهان بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الأبرار، الذين بذلوا كل غال ونفيس من أجل استرداد أرض مصر والحفاظ على تراب الوطن.

ونحن نحتفل بذكرى الخامس والعشرين من أبريل، نوجه التحية لشهداء الوطن الأبرار، الذين ارتوت بدمائهم الزكية أرض سيناء المباركة، لتظل شاهدة على بطولات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

واليوم وبفضل توجيهات القيادة السياسية، وبعد سنوات من غياب التعمير، تشهد أرض الفيروز طفرة ونهضة تنموية غير مسبوقة في كافة المجالات، لتظل شاهدة على عظمة وقوة المصريين.

وأكد حماة الوطن، أن تعمير سيناء من خلال المشروعات القومية الضخمة في السنوات العشر الأخيرة، يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن القومي، والحفاظ على مقدرات مصر واستقرارها.