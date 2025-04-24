محمد الشناوي: دوافعنا كبيرة أمام صن داونز وهدفنا التأهل للنهائي

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي غدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا سوف تكون صعبة للغاية، في ظل طموحات كل فريق في الفوز والتأهل إلى النهائي.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، «نعرف أن صن داونز منافس قوي وصفوفه منظمة، وكلاعبين في الأهلي نستعد جيدا ولدينا حالة من التركيز ودوافعنا كبيرة في تحقيق الفوز والتأهل للنهائي».

وأضاف، «نلعب وسط جمهورنا وهدفنا واحد فقط ونثق في أنفسنا؛ لأننا أبطال إفريقيا والجميع يعلم من هو الأهلي، وهو ما يزيد من تركيز الجميع قبل المواجهة بين الفريقين غدا».

وأشار إلى أن الأهلي يستهدف الوصول إلى النهائي واللقب الثالث على التوالي، وهو تاريخ كبير للاعبي الفريق ولهذا لدينا تصميم كبير على الفوز لإسعاد الجماهير.