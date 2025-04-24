كولر: واثق أن صن داونز خصم قوي وركلات الترجيح لها حسابات خاصة

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي مستعد وجاهز لمواجهة صن داونز غدا في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، «في مباراة الذهاب لم يتمكن أي من الفريقين من التسجيل، وهو ما يجعلنا واثقين بأن المباراة سوف تكون قوية للغاية».

وأشار إلى أن الأهلي سوف يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، وهو ما يمنح الفريق دوافع أكبر، مؤكدا أنه يراهن على الجماهير بأن تواصل دعمها وتشجيعها للاعبين طوال المباراة من أجل تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

وأضاف، «لدينا هدف محدد غدا وهو الفوز فقط ولا نرغب في الوصول إلى تعادل إيجابي يخدم المنافس أو تعادل سلبي يصل بنا إلى ركلات الترجيح، ولهذا سنلعب من أجل الفوز والتأهل، واعرف أن صن داونز فريق قوي، ونسعى لإسعاد الجماهير ولا نهتم كثيرا بنتائج الفريقين السابقة لأن تركيزنا منصب فقط على مباراة الغد».

واستكمل، «ركلات الترجيح لها حسابات خاصة، وبالفعل حارس صن داونز مميز ولكن لدينا حارس مرمى عظيم وسبق له التصدي للعديد من الركلات، وأتوقع أن المنافس سوف يؤدي بشكل قوي».

وأكد كولر أن لكل مباراة ظروفها وأن الفريق يسعى غدا للتسجيل، واللاعبون يدركون ذلك والجميع يعمل على هدف واحد وهو الفوز والحصول على بطاقة العبور إلى النهائي.