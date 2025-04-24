الأعمى رئيسًا تنفيذيًا للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

أعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عن تعيين المهندس أديب الأعمى رئيسًا تنفيذيًا للمؤسسة، وذلك اعتبارًا من 20 أبريل 2025.

وصدق مجلس إدارة المؤسسة على هذا التعيين بناءً على توصية الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وأعرب المهندس أديب الأعمى عن امتنانه لتوليه قيادة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مؤكدا التزامه بمواصلة مسيرة المؤسسة والبناء على الأسس الراسخة التي تم إرساؤها على مدى السنوات الماضية.

كما شدد على أهمية تعزيز رسالة المؤسسة في تمكين الدول الأعضاء من خلال تقديم حلول مبتكرة في مجالات تمويل وتنمية التجارة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في الدول الأعضاء.

ويتمتع المهندس أديب الأعمى بخبرة قيادية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، تنوّعت بين العمل في منظمات وشركات دولية والقطاع الحكومي، وتشمل مجالات خبرته التجارة الدولية، وأسواق الطاقة، والتخطيط الاستراتيجي، والاقتصاد.

وخلال مسيرته المهنية الثرية، شغل المهندس أديب مناصب بارزة من بينها محافظ المملكة العربية السعودية لدى منظمة أوبك، ووكيل وزارة الطاقة السعودية لشؤون المملكة في أوبك وأسواق النفط العالمية، حيث كان له دور محوري في صياغة سياسات الطاقة وتعزيز أطر التعاون الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عمل مستشارًا لثلاثة وزراء للطاقة في المملكة، وتقلّد مناصب تنفيذية في شركتي أرامكو السعودية وسعودي بتروليوم أوفشور ليمتد، حيث قاد العديد من المبادرات الاستراتيجية وأسهم في تطوير الشراكات التجارية الدولية.