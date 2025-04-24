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الخميس 24 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 132 حالة تعدٍ بأسوان

إزالة 132 حالة تعدى
إزالة 132 حالة تعدى بمساحة 323 ألف و 96 م2 بأسوان
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تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ25 ، حيث وصلت إلى إزالة 132 حالة تعد بمساحة 323 ألفا و 96 م2 .

إزالة 132 حالة تعدى بمساحة 323 ألف و 96 م2 بأسوان 

إدراج المتقاعسين عن سداد مقدمات وأقساط التقنين ضمن قائمة المخالفين

وكلف محافظ أسوان بضرورة الاستمرار على نفس المستوى لإزالة التعديات على أراضى الدولة ، مع إدراج الحالات التى لم تقوم بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين ، ولاسيما أن ذلك يشهد المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وفى هذا الإطار واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بإزالة 15 حالة تعد بمساحة 11 ألف و 793 م2 ، وذلك بقرى الرديسية والحجز بحرى والطوناب والبصيلية قبلى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بالإزالة الفورية لحالتين تعد على الأراضى الزراعية بقرى العباسية والمنشية بمساحة 330 م2 ، وتم إتخاذ اللازم حيال المخالفين .

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الموجه الـ 25 ازالة 132 حالة تعدي المرحلة الثالثة محافظ أسوان أصحاب طلبات التقنين طلبات التقنين