نائب محافظ البحيرة يتفقد إحدى المدارس الحقلية النموذجية بحوش عيسى

عقد الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) واللجنة التنسيقية التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور حسني عزام، مدير مديرية الزراعة بالبحيرة، والدكتور حسين رأفت، مدير مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي، ممثلي منظمة الفاو، وأعضاء اللجنة التنسيقية بالمحافظة.

التوسع في إنشاء المدارس الحقلية

وخلال الاجتماع، تم استعراض أهداف المشروع ومكوناته الرئيسية، إلى جانب التدخلات التي تم تنفيذها حتى الآن، بما في ذلك التوسع في إنشاء المدارس الحقلية وتطبيق معايير دقيقة لاختيار القرى المستهدفة، كما تم عرض أبرز نتائج الموسم الصيفي الماضي، وتسليط الضوء على التحديات التي واجهت تنفيذ الأنشطة خلال الفترة السابقة.

كما تم أيضا مناقشة خطة العمل المستقبلية، وسبل الدعم الفني المطلوبة لضمان استدامة نتائج المشروع، مع التركيز على إدخال وتطبيق التقنيات الحديثة في زراعة الأرز والقمح كأحد المحاور الأساسية لتعزيز الإنتاجية والحد من آثار التغيرات المناخية.

نائب محافظ البحيرة يتفقد المدارس الحقلية

وعقب الاجتماع، قام نائب المحافظ والمشاركون، بزيارة ميدانية إلى إحدى المدارس الحقلية النموذجية بقرية أبو الشقاف بمركز حوش عيسى، حيث تابع الوفد عن قرب نماذج حية لتطبيق تقنيات الزراعة الذكية مناخيًا، والممارسات الزراعية المستدامة التي ينفذها المزارعون في أرض الواقع، بما يعكس مدى استفادة المجتمعات الريفية من أنشطة المشروع.

ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج التمويل المناخي الدولي الممول من الحكومة الكندية، ليشكل أحد المحاور الرئيسية في جهود التكيف مع التغيرات المناخية في مصر، عبر تقليل الانبعاثات الكربونية من القطاع الزراعي، ورفع القدرة على مجابهة تداعيات المناخ، وتحقيق نقلة نوعية نحو اقتصاد زراعي ريفي مستدام.

محافظة البحيرة سلة غذاء مصر

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن المحافظة تمضي قدما نحو تعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي الزراعي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بهدف تدريب المزارعين على تطبيق تقنيات زراعية حديثة ومستدامة، مما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي المحلي، وخاصة أن البحيرة تعد أكبر محافظة زراعية وسلة الغذاء في مصر.

الجدير بالذكر أن الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والسفير الكندي بجمهورية مصر العربية، كانا قد شهدا في نوفمبر الماضي حفل تخرج دفعة جديدة من مدارس المزارعين الحقلية بمركز حوش عيسى، ضمن مشروع "تعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي الزراعي"، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والممول من الحكومة الكندية.