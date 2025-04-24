بيان من النيابة العامة بشأن تحديث برامج وأنظمة النيابة العامة

اصدرت النيابة العامة اليوم الخميس، بيانًا بشأن تحديث برامج وأنظمة النيابة العامة خلال العمل بالتوقيت الصيفي .

العمل بالتوقيت الصيفي

وأكدت النيابة العامة أنه بالإشارة إلى انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٤، وما يترتب على ذلك من ضرورة تحديث أنظمة وبرامج النيابة العامة لتتوافق مع تعديل الوقت، يُرجى العلم بأنه سيتم إيقاف جميع برامج وأنظمة وخدمات النيابة العامة مؤقتًا، وذلك اعتبارًا من الساعة ١١:٣٠ مساءً وحتى الساعة ٤ صباحًا من يوم الجمعة الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٥.

ووفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادي، واذ تفصلنا ساعات قليلة عن تغيير الساعة في مصر 2024 للتوقيت الشتوى، وذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة، بحيث تكون الساعة القانونية في مصر، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.

وتعد عملية تبديل الوقت بين التوقيت الصيفي والشتوي ظاهرة عالمية، تشهدها العديد من الدول سنويًا ورغم بساطة هذه العملية، إلا أنها تحمل في طياتها أهدافًا متعددة، وتثير جدلاً واسعًا حول فوائدها وأضرارها، في هذا التقرير، سنتناول أسباب تطبيق التوقيتين في مصر ودول أخرى، وآلية عملهما، والتأثيرات المترتبة عليهما.