أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن المحكمة العليا في إسرائيل توافق على طلب نتنياهو تأجيل تقديم إفادته على شهادة رئيس الشاباك.

كما سيقدم نتنياهو إفادة خطية على شهادة رئيس الشاباك الأحد المقبل.

وفي وقت سابق، تعرّض رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار إلى ضغوط كبيرة من قبل ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لعدم تقديم إفادته إلى المحكمة العليا، اليوم الاثنين، في إطار الالتماس المتعلّق بإقالته من منصبه.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أنّ الرسائل الموجّهة من مكتب نتنياهو إلى بار تضمّنت اقتراحات مثل: لا تقدّم الإفادة، استقل بالتوافق، وسنُحدّد تاريخاً متفقاً عليه لإنهاء ولايتك. كذلك اقتُرح أن يشارك بار في اختيار خليفته.

وفي حال لم يُتوصّل إلى تسوية، من المتوقّع أن يقدّم رئيس الشاباك إفادته إلى المحكمة العليا اليوم، ضد قرار نتنياهو إقالته. وطلب بار تمديداً لتقديم الإفادة، التي كان من المفترض تقديمها أمس الأحد، مشيراً إلى أن هناك حاجةً إلى تمديد قصير لاستكمال الإفادة.