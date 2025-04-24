بسبب 50 قرشا.. راكب يطعن سائق ميكروباص في المحلة ويصيبه بـ100 غرزة

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية قيام شخص بطعن سائق سرفيس بسبب خلاف على أجرة الركوب بموقف الزراعة بمدينة المحلة الكبرى.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة بورود بلاغًا من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، بوصول م ن، 35 عاما سائق سرفيس مصابًا بطعنة في الجانب الأيمن بنحو 100 غرزة بالجانب الخلفي أسفل سلسلة الظهر، على يد راكب لخلافات على نصف جنيه فرق الأجرة، خلال عمله بموقف الزراعة بنطاق دائرة القسم.

ضبط المتهم

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتم إعداد عدة اكمنه ثابته ومتحرك وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل ذلك لتطاول سائق سرفيس عليه بسبب خلاف الأجرة.

إخطار النيابة العامة

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.