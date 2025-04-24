أضرار استخدام المروحة والتكييف في الصيف

مع اشتداد حرارة الصيف وارتفاع درجات الحرارة لمستويات غير مسبوقة، أصبح استخدام أجهزة التكييف والمراوح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية. فهي موجودة في كل مكان تقريباً، من منازلنا إلى مكاتبنا، وحتى داخل سياراتنا.

ومع تغيرات المناخ المتسارعة، لم تعد هذه الأجهزة مجرد رفاهية، بل تحوّلت إلى وسيلة ضرورية تمنحنا الراحة وتساعدنا على ممارسة أنشطتنا اليومية دون عناء.

لكن ورغم فوائدها الكبيرة، إلا أن الجلوس لفترات طويلة في غرف مكيفة أو بالقرب من المراوح، سواء كانت مثبتة على الحائط أو متنقلة، قد يؤدي إلى مشكلات صحية لا ينبغي تجاهلها. من المهم أن نكون على دراية بالأعراض التي قد تظهر نتيجة الاستخدام المفرط لهذه الأجهزة، لما لذلك من تأثيرات غير مباشرة على صحتنا.

مشكلات صحية شائعة نتيجة التعرّض المستمر لأجهزة التكييف والمراوح



1. جفاف وتشقق الجلد

البقاء في أجواء باردة ومكيفات تعمل بشكل مستمر يؤدي إلى سحب الرطوبة من الجلد، مما يسبب جفاف البشرة وتشققات قد تكون مؤلمة، خاصة في المناطق الحساسة.

2. داء الفيالقة

وهو نوع خطير من التهابات الرئة يحدث نتيجة استنشاق بكتيريا تتكاثر في أنظمة التكييف غير المعقمة. إهمال تنظيف وصيانة المكيفات قد يحوّلها إلى بيئة مثالية لنمو البكتيريا.

3. تهيج الأنف والحلق

الاختلاف المفاجئ في درجات الحرارة أو انخفاض الرطوبة قد يؤدي إلى تهيج أغشية الأنف، مما يتسبب في سيلان أو احتقان الأنف، إلى جانب التهابات الحلق المتكررة.

4. جفاف العين

الهواء الجاف الناتج عن التكييف المستمر قد يتسبب في جفاف العين، والحكة، وحتى الشعور بحُرقة أو تعب مستمر في العين.

5. الصداع والإرهاق

التعرض المستمر للهواء البارد قد يؤثر على الأعصاب، خاصة العصب الثلاثي التوائم، مما يسبب صداعاً متكرراً وتعباً عاماً، بالإضافة إلى آلام في الرقبة أو الظهر.

6. مشكلات المفاصل

البرودة الناتجة عن التكييف قد تزيد من آلام المفاصل لدى من يعانون من التهاب المفاصل أو هشاشة العظام، حيث تؤثر درجات الحرارة المنخفضة على مرونة العضلات.

7. زيادة الجفاف

الغرف المكيفة غالباً ما تكون منخفضة الرطوبة، ما قد يسبب شعوراً دائماً بالعطش، ويؤدي إلى الجفاف خاصة عند عدم شرب كميات كافية من الماء.

8. نوبات الربو والحساسية

عند إهمال تنظيف الفلاتر، قد تتراكم الغبار والملوثات في الهواء الذي نتنفسه، ما يؤدي إلى تفاقم أعراض الربو والحساسية، خاصة لدى من يعانون من أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي.

النوم في أجواء مكيفة.. راحة مشروطة

يلجأ الكثيرون إلى تشغيل المكيف أو المروحة أثناء النوم لتحقيق جو بارد يساعد على الاسترخاء.

ومع ذلك، فإن توجيه الهواء مباشرة نحو الجسم أثناء النوم قد يؤدي إلى جفاف الفم والحلق واحتقان الأنف، إلى جانب تشنج العضلات عند الاستيقاظ. لذا يُنصح بعدم توجيه الهواء مباشرة نحو الشخص أثناء النوم، وعدم خفض درجة الحرارة لأقل من 20 درجة مئوية.

هل التكييف والمراوح آمنان للأطفال؟

يُعد الحفاظ على درجة حرارة معتدلة في غرفة الطفل أمراً ضرورياً خاصة في الأوقات شديدة الحرارة، حيث يفقد الطفل السوائل بسرعة وقد يصاب بالجفاف دون أن تظهر عليه الأعراض بسرعة. تشغيل المروحة أو المكيف للأطفال يمكن أن يكون آمناً، شرط اتخاذ بعض الاحتياطات، مثل:

• عدم تعريض الطفل مباشرة للهواء البارد.

• إلباسه ملابس خفيفة تغطي الذراعين والساقين.

• تغطية الرأس والجسم ببطانية خفيفة، مع مراعاة عدم تغطية الوجه.

• الحفاظ على ترطيب جسمه بشكل دائم من خلال السوائل.

• التأكد من نظافة المكيف وصيانته الدورية.

• استخدام جهاز لتنقية الهواء داخل الغرفة.

• تجنب الانتقال المفاجئ من غرفة باردة إلى مكان حار لتفادي الإصابة بنزلات البرد.