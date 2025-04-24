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الخميس 24 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استقبال 20974 طنا و739 كيلو جرام قمح لشون وصوامع الشرقية

توريد القمح
توريد القمح
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي أهمية محصول القمح  والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى  حيث   ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية .

حصاد 34726 فدان قمح بالشرقية 

ومن جانبه أشار المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة إلي  أن ما تم حصاده من محصول القمح  بلغ  ٣٤٧٢٦ فدانا حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٧٠١٨٣ فدانا  لافتاً إلي ضرورة التزام  المزارعين  بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ،  موكداً أن  الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

استمرار اعمال التوريد لشون وصوامع الشرقية 

أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله  وكيل وزارة التموين استمرار اعمال توريد القمح للشون والصوامع.

لاقتا الي ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٠٩٧٤ طنا و ٧٣٩ كيلو جرام قمح إلي مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

وأضاف إنه من شروط أماكن التخزين التأكد من خلو  المواقع التخزينية لإستقبال الأقمـاح المحلية موسم ٢٠٢٥  من أي أقماح محلية قديمة أو أقماح مستوردة 
واعداد الصوامع  والبناكر و الهناكر  والشون و نظافتها وتطهيرها من اثار محصول الموسم السابق قبل تخزين أقماح موسم ٢٠٢٥

وإمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة.

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