نقيب المحامين يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

تقدم نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، بخالص التهنئة إلى فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول/ عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري؛ بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

الذكرى الثالثة والأربعون لتحرير سيناء

وقال الأستاذ عبدالحليم علام في تهنئته «يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن نقابة المحامين وجموع المحامين المصريين، أن أتقدم بخالص التهاني إلى فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول/ عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء».

سيناء هي التاريخ العريق الذي سطرته بطولات المصريين

وأكد سيادته أن هذه الذكرى ستظل مضيئة في قلوب المصريين جميعًا، فهي تخليدًا لملحمة تاريخية للعزة والكرامة، وتؤكد أن سيناء هي التاريخ العريق الذي سطرته بطولات المصريين وتضحياتهم الكبرى لحماية أرض الوطن، وعلى جميع فئات الشعب المصري أن تستلهم روح النصر منها لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن وصناعة نهضته.