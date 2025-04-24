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الخميس 24 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 16 طن سكر وأرز مجهولي المصدر بأبو كبير

حملات تموينية
حملات تموينية
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قامت الرقابة التموينية بمديرية التموين في الشرقية بحملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة وعاطف مرقص كبير مفتشي الرقابة بالتنسيق مع قطاع وسط وبالإشتراك مع حملة إدارة تموين أبو كبير برفقة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة وأحمد سمك رئيس الرقابة التموينية بالإدارة، للمرور على المخازن المحال التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن للمواد الغذائية وتم التحفظ على 11 طن سكر ابيض حر معبأ وسايب و 5 طن ارز ابيض معبأ وسايب  مجهولي المصدر وتم تحرير محضر برقم 8244 جنح ابوكبير .

وباستمرار أعمال الحملة و المرور على المحال التجارية تم ضبط 60 كيلو سمك ماكريل مجهول المصدر داخل محل لبيع الأسماك وتحرير محضر برقم 8245 جنح أبو كبير .

ومن جانبه، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين ط بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين. 

إستمرار أعمال الرقابة التموينية باحث التموين تكثيف الحملات التفتيشية جهاز حماية المستهلك