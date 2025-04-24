تفاصيل الحلقة 189 من مسلسل قيامة عثمان.. ماذا حدث؟

تتصاعد الأحداث فى كل حلقة جديدة من مسلسل “قيامة عثمان” لتجعل المشاهدين فى حالة ترقب وخاصة أن الحلقة 189 تحظى باهتمام كبير لدى المشاهد العربى بسبب أحداثها المليئة بالإثارة والذى كشف عنها الإعلان الترويجي مما تسبب فى جعل الجمهور فى حالة انتظار لمعرفه مصير العديد من الشخصيات خلال تاريخ تأسيس الدولة العثمانية.

وقد تصدر مسلسل قيامة عثمان الحلقة ١٨٩ مؤشرات البحث “جوجل”، ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب طرح الإعلان التشويقي للحلقة 189 من مسلسل «قيامة عثمان»، بعد منتصف الليل، عبر منصة إحدى المنصات الشهيرة كما عرضت على قناة “ATV التركية” في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تركيا.

أما الجمهور العربي، فبإمكانه متابعة الحلقة مساء اليوم الخميس عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية، حيث تُعرض في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وشهدت الحلقة 189 من مسلسل “قيامة عثمان” جرعة مكثفة من المشاهد المشحونة بالتوتر والتصعيد الدرامي ووجد الجمهور نفسه أمام تساؤلات لا تنتهي، بعد أن ظهرت حليمة في لقطة مفاجئة وهي تقف على حافة هاوية شاهقة، المشهد أثار الشكوك حول نواياها، وطرح احتمالات غير متوقعة بشأن مصيرها، أن ما بدا وكأنه نهاية مأساوية قد يكون في حقيقته فصلاً جديدًا من ألاعيب “صوفيا” ذات النوايا الخبيثة.

ست مواسم من مسلسل “قيامة عثمان”

على مدى ستة مواسم، قدّم المسلسل باقة من أبرز الممثلين الأتراك، الذين نجحوا في ترسيخ شخصياتهم في ذاكرة المتابعين.

يتصدر البطولة النجم بوراك أوزجيفيت في دور "عثمان"، إلى جانب أوزغي تورير بدور "بالا"، ويلديز تشاغري التي تجسد "مالهون"، إضافة إلى باي في دور "أورهان"، وفاروق أران بدور "علاء الدين"، وجاغري سينسوي الذي لعب شخصية "جيركوتاي"، ويغيت أوشان في دور "بوران".

مسلسل “قيامة عثمان”

يحكي العمل المسار التاريخي لتأسيس الدولة العثمانية، عبر شخصية عثمان بن أرطغرل، الذي يرث قيادة قبيلة "الكايي"، في وقت تتكاثر فيه الأخطار ويتشابك فيه الصراع بين الطامعين في السلطة والهيمنة.

المسلسل يتميّز بمزجه بين السرد الدرامي والإيقاع التاريخي الصارم، مقدّمًا حكاية نهوض لا تخلو من الصدامات السياسية والعسكرية والمفاجآت العائلية.