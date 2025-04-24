القومى للمرأة: ذكرى تحرير سيناء ستظل علامة فارقة في مسيرة الوطن

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة ذكرى تحرير أرض سيناء.

ذكرى تحرير سيناء علامة فارقة في مسيرة الوطن

وأكدت المستشارة أمل عمار، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل علامة فارقة في مسيرة الوطن، التى آلت باستعادة ارض سيناء الغالية، حيث جسدت خلالها قواتنا المسلحة كل معانى البطولة والتضحية وفيه استردت مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندى إسرائيلى منها، مضيفة أن هذه الذكرى العظيمة تتزامن مع ما تشهده سيناء اليوم من طفرة تنموية واسعة وخطط استراتيجية تهدف إلى تحويلها إلى نموذج مشرق للتنمية.

سيناء ستظل رمزا للعزة والسيادة الوطنية

كما أضافت المستشارة أمل عمار أن سيناء ستظل رمزاً للعزة والسيادة الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها، وشاهدة على الكفاح والبسالة والعزيمة والاصرار الذى كتبه الشعب المصري