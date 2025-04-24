وفد اقتصادية قناة السويس يزور محطة الرحلات البحرية التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبي

واصل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، زيارته لعدد من منشآت مجموعة موانئ أبو ظبي، والتي شملت محطة الرحلات البحرية.

تلقى الوفد عرضًا شاملاً عن إمكانيات المحطة، وتم التباحث حول إنشاء محطة الركاب الجديدة في ميناء السخنة، ضمن تعاقد المجموعة على تطوير محطتين.

الاطلاع على الإمكانات والتجهيزات الحديثة

تفقد وفد الهيئة الإمكانات المتوفرة بمحطة الرحلات البحرية للاستفادة منها في تطوير محطة السخنة.

أكد وليد جمال الدين أهمية الزيارة في إطار تبادل الخبرات، مشددًا على أن موانئ الهيئة تشهد تطويرًا كبيرًا يواكب المعايير الدولية.

التحضير لتفعيل مذكرة التفاهم

من المقرر عقد لقاءات تنسيقية بين الجانبين لتفعيل مذكرة التفاهم لتطوير منطقة صناعية متكاملة بشرق بورسعيد على مساحة 20 كم².