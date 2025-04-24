"شكرًا لأنك تحلم معنا" لثاني أسبوع في سينما زاوية

تقرر مد عرض الفيلم الفلسطيني “شكرًا لأنك تحلم معنا” من تأليف وإخراج ليلى عباس لأسبوع ثاني بسينما زاوية بالقاهرة، نظرًا للإقبال الجماهيري.

أماكن عرض الفيلم

وذلك تزامنًَا مع عرضه بسينما حي بالسعودية وعقيل بالإمارات، بالإضافة إلى مشاركته بمهرجان بيروت السينمائي الدولي لأفلام المرأة حيث يُعرض الفيلم يوم الثلاثاء 29 أبريل الساعة 5:30 مساءً.

خاض الفيلم جولة سينمائية طويلة بدأت بعرضه العالمي الأول بمهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد السينما البريطاني (BFI) ثم شارك في أكثر من 15 مهرجان سينمائي دولي وفاز بعدة جوائز مرموقة، منها جائزة أفضل فيلم عربي طويل بمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

أحداث الفيلم

يتابع الفيلم قصة مريم ونورا اللتين توفيَّ والدهما تاركًا إرثًا كبيرًا من المال، فتخطط الشقيقتان للاستحواذ على الميراث قبل أن يعلم أخوهما بوفاة الأب لأنه شرعًا وقانونًا سيرث نصف التركة، وهو ما ترى فيه الأختان ظلمًا لهما.

فريق عمل الفيلم

الفيلم من بطولة ياسمين المصري وكلارا خوري وكامل الباشا وأشرف برهوم، و مدير تصوير كونستانتين كرونينج ومونتاج هبة عثمان.