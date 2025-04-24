ريهام عبد الغفور تهنئ ليلى زاهر بزواجها: ألف مبروك لبنتنا أجمل عروسة

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور على تهنئة الفنانة ليلى أحمد زاهر بزواجها من الفنان والمنتج هشام جمال، وشاركت الجمهور مجموعة من الصور خلال حفل الزفاف الذي أقيم مساء أمس الأربعاء.

وكتبت ريهام تعليقا على الصور عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام”:"اللهم بارك لهما وبارك عليهما وأجمع بينهما بالخير، ألف مبروك لبتنا كلنا أجمل عروسة ليلى أحمد زاهر، وألف مبروك لعشرة العمر واخونا .. العريس المحترم هشام جمال، وزميلي ومراته حبيبتي أحمد زاهر، وهدى زاهر".

وجاء حفل زفاف ليلى وهشام بحضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم ليلى علوي، يسرا، ليلى علوي، عبير صبري، أشرف عبد الباقي، محمد حماقي، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، أحمد السعدني، درة ، أحمد رزق، هاني رمزي، داليا البحيري، وغيرهم.

أخر أعمال ريهام عبد الغفور

وشاركت ريهام عبد الغفور في موسم دراما رمضان هذا العام من خلال مسلسل “ظلم المصطبة” وبجانب ريهام عبد الغفور شارك كل من الفنانين إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم، وهو من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة “united studios”.

شخصية هند رضوان في “ظلم المصطبة”

وجسدت ريهام عبد الغفور شخصية "هند رضوان"، خلال أحداث مسلسل “ظلم المصطبة” وهي إمرأة تقع في صراع نفسي واجتماعي بعد زواجها من "حمادة كشري" فتحي عبد الوهاب، رغم أنها كانت على علاقة سابقة بصديقه "حسن" إياد نصار الذي هاجر إلى إيطاليا وعاد لاحقًا، وتتطور الأحداث لتكشف عن ماضي "هند" وتعرضها للعنف والإهانة من زوجها، مما يدفعها لاتخاذ قرارات صعبة في سبيل حماية نفسها وابنتها.

تكريم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير مؤخرا عن تكريم ريهام عبد الغفور ضمن دورته الـ 11، المقرر إقامتها في الفترة من يوم 27 من شهر أبريل الجاري وحتى يوم 2 من شهر مايو المقبل، بجائزة هيباتيا الذهبية للإبداع عن مسيرتها الفنية بعدما قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة خلال السنوات الماضية.