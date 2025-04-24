محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في حالات الغياب بدون سند قانوني وتوفير بعض مستلزمات بوحدتين صحية

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية تكثيف حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات والخدمات الحيوية للمواطنين.

وأشار إلى أنه يتم متابعة الأداء بالجهاز التنفيذي بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل: وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بالديوان العام، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

التحقيق في حالات الغياب بدون سند قانوني بوحدتين صحيه ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير وحدة قياس رضاء المواطنين عن مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين،بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الأداء والانضباط الإداري، للوقوف على مستوى وجودة الخدمات الطبية والانضباط الإداري للعاملين، حيث تم المرور على الوحدة الصحية بقرية الحرجة التابعة لإدارة ناصر الصحية ووحدة طب الأسرة بقرية طما فيوم التابعة لإدارة صحة اهناسيا، وذلك تحت إشراف إدارتي المتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة.

وخلال قيام اللجنة بالمرور على أقسام: الاستقبال،العيادة الخارجية، الأسنان، الصيدلة، تنظيم الأسرة، المعمل، قسم التعقيم،وتم رصد وتسجيل بعض الملاحظات وسلبيات وتقصير في أداء العمل، شملت بعض حالات الغياب، نقص بعض الأدوية والمستلزمات بأقسام الأسنان والنعقيم وصيانة وحدة الأسنان بالحرجة، ومستلزمات الصيدلة والمعمل بوحدة طب الأسرة بطما، وصيانة الثلاجة بصيدلية الوحدة، فضلًا عن ترك سجلات الحضور مفتوحا بعد الموعد المقرر.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتوفير النواقص من المستلزمات المطلوبة ببعض الأقسام والعيادات بالوحدتين،والتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل "بدون سند قانوني" التي تم رصدها، وكذا التحقيق مع مسؤول سجل الحضور والانصراف لتركه السجلا مفتوحا حتى ساعة المتابعة، وتلافي كافة السلبيات الواردة بالتقرير، فضلًا عن توجيهاته بتكثيف المرور على الوحدات الصحية بدائرة المحافظة لتحقيق الانضباط.