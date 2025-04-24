حزب مصر القومي: الجيش المصري السند الذي لا يتخلى عن وطنه

أكد المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، أن القوات المسلحة المصرية شكّلت عبر تاريخها سداً منيعاً أمام كل محاولة للمساس بوحدة الوطن، مشيدًا بشجاعة رجال الجيش وحنكتهم في حماية أرض مصر وتاريخها وهويتها.

سلاح الجندي المصري

وقال روفائيل، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" ، إن سلاح الجندي المصري لم يكن البندقية فقط، بل الإيمان العميق بأن الأرض حق، والوطن يستحق التضحية. وأضاف أن سيناء اليوم لم تعد مجرد أرض محررة، بل باتت مجالاً حيًا للمستقبل، تتجلى فيها ملامح الجمهورية الجديدة من خلال مشروعات تنموية متسارعة، وأمن تحرسه العيون الساهرة، وأحلام تُبنى بسواعد المصريين.

وأوضح روفائيل أن ملحمة تحرير سيناء ستظل محفورة في وجدان المصريين، ليست فقط كحدث تاريخي، بل كدرس متجدد في الوطنية والإصرار على استرداد الحقوق.

مسيرة بناء طموحة

وأضاف أن ما تحقق بالأمس بسلاح وعقيدة، يُستكمل اليوم بعلم وعمل، في ظل مسيرة بناء طموحة تشمل كل ربوع الوطن، وعلى رأسها سيناء التي أصبحت محورًا للتنمية والاستثمار والبنية التحتية الحديثة.

وشدد نائب رئيس حزب مصر القومي على أن ذكرى تحرير سيناء تمثل تجديدًا للعهد بأن تظل مصر قوية بأبنائها، موحدة بإرادتها، عصيّة على كل من يحاول الاقتراب من ترابها، وأن القوات المسلحة ستبقى كما كانت دائمًا، الدرع الحامي والرمز الملهم والسند الذي لا يتخلى عن وطنه في أي وقت أو ظرف.