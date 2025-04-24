محافظ المنوفية يتفقد ممشى شبين الكوم والأعمال الإنشائية لمدرسة مصر المتكاملة للغات

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، أعمال تطوير ممشى شبين الكوم الجديد بطول 500 م، واستفسر عن نسب التنفيذ وحجم الأعمال والتصورات والرؤى الجمالية الجاري تنفيذها وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير المنطقة بالكامل.

محافظ المنوفية يوجه بتسريع معدلات الأداء للانتهاء قبل العيد القومي

ووجه المحافظ بضرورة تضافر الجهود وتسريع معدلات الأداء للانتهاء منه في أقرب وقت تمهيدا لافتتاحه في العيد القومي للمحافظة، مشيرا إلى أن الهدف من إقامة الممشى خلق متنفس حضاري جديد لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة، فضلا عن المساهمة في توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية والحياتية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ المنوفية يتفقد أعمال مدرسة مصر المتكاملة للغات

كما تفقد محافظ المنوفية الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية لمدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب شبين الكوم باستثمارات 40 مليون جنيه على مساحة 2490م2،و الذى يضم 5 طوابق بإجمالي 28 فصل دراسي تشمل مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوي، واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلى عن نسب الإنجاز وحجم الأعمال ،حيث جارى صب الأعمال الخرسانية، ووجه المحافظ بالمتابعة اليومية لحجم الأعمال وتذليل العقبات لدخولها الخدمة العام الدراسي القادم.

واستكمل محافظ المنوفية جولته بتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز ومدينة الباجور.

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