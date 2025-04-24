إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع إسرائيل بقيمة 6،8 مليون يورو | تفاصيل

ألغت إسبانيا صفقة أسلحة مع إسرائيل، وذكر مصدر حكومي اليوم الخميس أن الحكومة الإسبانية ألغت من جانب واحد عقدًا لشراء ذخيرة لوزارة الداخلية من شركة إسرائيلية.

إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع إسرائيل

توتر العلاقات بين إسبانيا ودولة الاحتلال

وأوضحت وكالة فرانس برس أن قيمة صفقة الأسلحة الملغاة 6،8 مليون يورو، وجاء قرار الإلغاء، بعدما تسببت الصفقة في توترات كبيرة داخل الائتلاف اليساري الحاكم.

وأضافت فرانس برس نقلا عن مصادر في الحكومة الإسبانية،: "قررت الوزارات المختصة إلغاء عقد شراء الذخيرة من جانب واحد مع شركة آي إم آي سيستمز الإسرائيلية"، موضحة أن الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وحليفه ائتلاف "سومار" اليساري الراديكالي "ملتزمان بقوة بالقضية الفلسطينية".

العدوان الإسرائيلي على غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

وكانت إسبانيا، التي لطالما انتقدت سياسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني تعهدت في أكتوبر 2023 بوقف بيع الأسلحة لدولة الاحتلال بسبب العداون على غزة، ووسعت نطاق هذا الالتزام العام الماضي ليشمل شراء الأسلحة.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51،355 شهيدا، و117،248 مصابا، وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن من بين الحصيلة 1،978 شهيدا، و5،207 مصابين منذ 18 مارس الماضي، حينما انهارت الهدنة التي بدأت في 19 يناير 2025.