محافظ المنوفية يتفقد مجمع صوامع شبين الكوم لمتابعة انتظام عمليات توريد القمح

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مجمع الصوامع المعدنية بشبين الكوم بسعة تخزينية - 30 ألف طن - لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف علي أعمال التخزين، مشيراً إلي أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن ما يزيد عن 3 آلاف طن منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بشبين الكوم وبحضور وكلاء وزارة الزراعة والتموين والتجارة الداخلية ، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، المستشار الهندسي للمحافظة .

المحافظ يؤكد تقديم كافة سبل الدعم

وشاهد محافظ المنوفية أعمال توريد الأقماح واستمع إلى شرح مفصل عن إجراءات فرز أنواع الأقماح وتحديد درجة الجودة والتأكد من نوعيتها، موجهاً بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وجودة الأقماح الموردة وفرزها بشكل سليم قبل إستلامها وتخزينها وفقاً للاشتراطات، كما شدد المحافظ علي أهمية تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين و موردي القمح وتذليل أي معوقات قد تواجههم وتشجيعهم علي توريد أكبر كميات ممكنة من القمح كونه محصول إستراتيجي يمثل أمناً قومياً هاماً .

المحافظ يوجه بتطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة للحد من الاختناقات المرورية

كما تضمنت الجولة ، تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لموقف سيارات الشهداء النموذجي بنطاق حي غرب شبين الكوم، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، ذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء والنهوض بكافة المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، حيث أجرى المحافظ حواراً بعدد من سائقي السيارات للإطمئنان علي مستوى وجودة الخدمات.

ووجه بإعداد تصور لتطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالموقف للحد من الزحام والاختناقات المرورية والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

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