محافظ سوهاج يهنئ القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة عيد تحرير سيناء

بعث اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، برقية تهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، هنأه فيها بمناسبة الاحتفال بالذكري الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء.

نص البرقية

وجاء في نص البرقية " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة سوهاج، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، هذا الانتصار الذى أعاد للشعب المصري أرضه وكرامته، والذي سيظل انجازاً وطنياً، ورمزا للفخر والاعتزاز برجال القوات المسلحة المصرية البواسل.

كما بعث " سراج " ببرقيات التهنئة المماثلة لرئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية والجيوش، موجها التهنئة لجميع قيادات وضباط وصف وجنود القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري العظيم، بهذه الذكري الخالدة، التي ستظل منبع فخر واعتزاز لجميع أبناء الشعب المصري الأصيل.