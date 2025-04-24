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الخميس 24 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يهنئ رئيس مجلس الوزراء بالذكرى الـ43 لعيد تحرير سيناء

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
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بعث اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، برقية تهنئة إلى السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء هنأه فيها بالذكري الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء.

 نص البرقية

وجاء في نص البرقية " يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة سوهاج أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

هذه الذكرى العزيزة علي قلوبنا، والتي ستظل مبعثا لفخر الشعب المصرى العظيم، ورمزا للكرامة والعزة، سطر فيها رجال القوات المسلحة ملحمة في الفداء، والتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن واسترداد أراضيه" .

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