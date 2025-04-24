محافظ سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد تحرير سيناء

بعث اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء.

نص البرقية

جاء فيها " بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج، يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية، وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء، هذا الانتصار الذى أعاد للشعب المصرى أرضه وكرامته، والذي سيظل انجازاً وطنياً، و رمزا للفخر و الاعتزاز برجال القوات المسلحة المصرية البواسل.



وخلال البرقية دعا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبات الوطنية السعيدة على سيادتكم وعلى الشعب المصري بكل خير، وأن ينعم على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة.