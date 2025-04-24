ads
الخميس 24 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمناسبة عيد تحرير سيناء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء

وفي السياق هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن

وتقدم رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة وبالأصالة عن نفسه بأسمى آيات التهاني القلبية وأصدق التمنيات لفخامة الرئيس بهذه المناسبة التي ستظل دائما وأبدا فخرا لنا جميعا تُذكرنا بنصر أكتوبر المجيد الذي قدّم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن والحفاظ على مقدراته
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي