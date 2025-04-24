محافظ المنوفية يناقش سبل الارتقاء بمنظومة النظافة

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الخميس، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة آليات تطوير منظومة النظافة على مستوى المحافظة وسبل دعمها ورفع كفاءتها وتعزيز مستوى كفاءة الخدمات المقدمة والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي بالمراكز والمدن والأحياء كونها أحد اهم الملفات التي تحتل أولوية قصوى في أجندة العمل التنفيذي.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، اللواء وليد هلال مستشار المحافظ لشئون البيئة ، المستشار عصام النديم المستشار القانوني للمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن الشهداء، شبين ، قويسنا ، بركة السبع ، تلا.



شهد الاجتماع استعراضا تفصيليًا للموقف الحالي ومراجعة شاملة لمنظومة النظافة، حيث وجّه المحافظ بإجراء مراجعة دقيقة وشاملة لكافة عناصر المنظومة، تشمل المعدات والعمالة وخطط التشغيل، بالإضافة إلى تحديد المناطق ذات الكثافة السكانية والاحتياجات الخاصة ، وضرورة تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة الأداء ورصد أية ملاحظات أو مخالفات والتعامل الفوري معها .

المحافظ يوجه بمراجعة شاملة للمنظومة



في نهاية الاجتماع ، أكد المحافظ على أهمية وضع خطة عمل واضحة ومحددة بمواعيد زمنية لتطوير المنظومة، ووضع مقترحات وتطبيق آليات جديدة تضمن استدامة منظومة النظافة وتحقيق الأهداف المرجوة منها بما يساهم في تحسين المظهر الجمالي للمحافظة ، مشيراً إلى أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير، وسيتم تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية بصفة دورية بناءً على نتائج منظومة النظافة في نطاق كل وحدة .