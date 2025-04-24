قوافل ثقافية مجانية تطوف مدارس دمياط

نفذ فرع ثقافة دمياط برئاسة نجوى كيوان ،عددا من القوافل الثقافية، بمدارس مدينة السرو ضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط و الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة.

قوافل ثقافية في مدارس دمياط

واستقبلت مدرسة زغلول الإعدادية بنين بالسرو، فاعليات القافلة الأولى للمسرح المتنقل، ضمن أنشطة الفرا وبيت ثقافة السرو، بالفترة من ١٣ إلى ١٧ من الشهر الجاري، والتي تضمنت لقاءات ثقافية مع اساتذة التربية والتعليم منهم ومحاضرات عن "دور مواقع التواصل الإجتماعى فى رفع الوعى السياسي، التعلم والمعرفة والقضاء على الأمية"، ولقاء اخر عن "التنمر"، الى جانب عدد من الامسيات يوميا طوال أسبوع القافلة وقصائد عن مصر ودمياط ،وورش رسم وتلوين عن "الاهرامات، معبد الكرنك، البيئة".

وواصلت الفاعليات مع ثانى القوافل الثقافية للمسرح المتنقل، بمدرسة الشهيد ايمن عطية بالسرو، بالفترة من ٢٠ إلى ٢٣ من الشهر الجاري، والتي تضمنت : محاضرات عن "أهمية الصداقة فى تعزيز القيم الإيجابية، النظافة الشخصية ومردودها على الفرد والمجتمع"، ومحاضرة "الاهتمام بالتكوين النفسي للأبناء وأهمية تعلم الام التواصل الفعال"، واخرى بعنوان "تنمية واكتشاف السمات الشخصية والإبداعية للأبناء في مرحلة الطفولة" .

ورش فنية ورسم وتلوين

إلى جانب ورش فنية، تضمنت رسم وتلوين مع الطلاب لموضوعات "المدرسة، حديقة الحيوان، التلوث" وعقد أمسية عن "جماليات اللغة العربية".

وعلى مدار القافلتين الثقافيتين، شاركت فرقة قصر ثقافة كفر سعد للموسيقى والغناء الشعبي، بعدد من الفقرات الغنائية الفلكلورية المتنوعة ما بين الشعبي والانشاد والموال في حب النبي وعن دمياط .

وبختام القوافل تم تكريم القائمين على التنفيذ والمشاركين بالفاعليات من التربية والتعليم، الى جانب الطلاب المتميزين بالورش والمواهب.

وهذه القوافل واحدة من أهم المشروعات الثقافية التي تعمل عليها وزارة الثقافة والذي يأتي تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى تحقيق العدالة الثقافية وتأكيدًا على مبدأ المواطنة خاصة لأبناء المحافظات الحدودية والمناطق النائية.

وتقوم الهيئة العامة لقصور الثقافة بتفعيل مشروع القوافل الثقافية والفنية ومشاركة القطاعات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة حتى تصل بالخدمة الثقافية والفنية إلى المواطنين.