لجنة المنظمات الأهلية بالقومي للمرأة تناقش أنشطتها خلال الفترة المقبلة

عقدت لجنة المنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور عصام العدوى عضو المجلس ومقرر اللجنة، وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة.

تمكين المرأة في جميع المجالات وتوفير البيئات الآمنة

وأكد الدكتور عصام العدوي على أن اللجنة ناقشت اختصاصاتها ومراجعة وثيقة المنتدى وتطوير عمله، وتم استعراض مقترح أولويات عمل اللجنة من خلال تمكين المرأة في جميع المجالات وتوفير البيئات الآمنة والتغيير الثقافي المجتمعي والمتابعة والتقييم والابتكار، والتدريب على استخدام القدرة الكلية من خلال مجموعات عمل خاصة مؤقتة يتم تشكيلها حسب المستجدات، مثل دعم النساء في أوقات الأزمات "كوارث طبيعية أو نزاعات" وإدماج المرأة في الاستجابة للتغير المناخي، وشدد مقرر اللجنة على ضرورة الربط بين جهود اللجنة و نشاط المجلس والاستفادة من التجارب السابقة.

تعظيم دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني

وأكدت الدكتورة عزة كامل المقرر المناوب للجنة ومنتدى المنظمات الأهلية بأن المنتدى هو كيان تتم من خلاله عمليات المشاركة والتنسيق والتشبيك وتبادل الرؤى ومن الممكن تطوير وثيقة عمله وزيادة فاعليته وتعظيم دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

مقترح لعمل ورشة عمل مع الجمعيات الأهلية لمعرفة القضايا والمشاكل والعوائق

وخلال الاجتماع أكد أعضاء اللجنة على ضرورة توثيق عمل كل فريق و عمل خريطة لكل المؤسسات والجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات لقضايا المرأة، مع تفعيل وتقوية الروابط بين اللجنة والجمعيات الأهلية وإعداد مقترح لعمل ورشة عمل مع الجمعيات الأهلية لمعرفة القضايا والمشاكل والعوائق التي تواجهها، والعمل على زيادة فاعلية وتطوير القدرات الكامنة لجميع أعضاءه وعضواته من الأفراد والمؤسسات والجمعيات الأهلية التي تعمل على قضايا وحقوق المرأة وتعزيز التواصل والتفاعل المتبادل بين أعضاء وعضوات المنتدى، واستحداث أوضاع تنظيمية وابتكارية وثقافية تحقق للمنتدى تقدما خلافا عن غيره من الكيانات وميزة تمكنه من تحقيق نتائج وعوائد أكثر في قضايا وحقوق المرأة.

وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات في مقدمتها ضرورة إجراء استطلاع رأي أو إستبيان يتم توزيعه على جمعيات المنتدى لمعرفة احتياجاتها من التدريبات وتوقعاتهم من المنتدى.