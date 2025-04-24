رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكري الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وتقدم رئيس جامعة كفر الشيخ بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أسرة الجامعة، بأسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس عبد التفاح السيسي رئيس الجمهورية بهذه المناسبة، التي ستظل دائما وأبدا فخرا لنا جميعا تُذكرنا بنصر أكتوبر المجيد، الذي قدّم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، والحفاظ على مقدراته.

تحقيق التنمية المستدامة في ربوع سيناء

وفي برقيته، أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببذل قصارى الجهود من جميع أجهزة الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في ربوع سيناء، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبات على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، وأن يوفقه لما فيه الخير للوطن والشعب المصري، مؤكدا على تجديد العهد بالمضي قدما نحو تحقيق الرخاء والبناء لمصرنا الغالية لمواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات تحت قيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

رسالة تحية وتقدير لشهدائنا الأبرار

كما وجه رسالة تحية وتقدير لشهدائنا الأبرار الذين افتدوا تراب الوطن بأرواحهم الطاهرة وكل رجال قواتنا المسلحة والشرطة البواسل الذين يخوضون أنبل وأشرف المعارك لينعم الشعب المصري العظيم بالأمن والأمان.