السيسي يوجه بإقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والكويتية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير التعاون الصناعي من خلال العمل على إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والكويتية والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وفدا استثماريا كويتيا برئاسة محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالوفد الكويتي، مؤكدا اعتزازه بعلاقة الأخوة التي تربطه بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والروابط الأخوية المتينة بين مصر والكويت على مختلف المستويات الرسمية والشعبية.